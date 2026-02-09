A 25 anni dalla scomparsa di Niccolò Galli oggi una messa per ricordarlo

Venticinque anni dopo la tragica scomparsa di Niccolò Galli, figlio dell'ex portiere della Fiorentina Giovanni e talento del calcio strappato alla vita troppo presto, si celebra una messa nel ricordo del ragazzo tragicamente scomparso il 9 gennaio 2001 a Bologna, in un incidente fatale. I familiari e gli amici di Nicco che da anni portano avanti il nome del ragazzo con la Fondazione Niccolò Galli, questa sera si ritroveranno insieme con tanti altri – magari sconosciuti ma ugualmente colpiti da questa tragedia – per ricordarlo. L’appuntamento è per le 19 per una Santa Messa alle nella Parrocchia di San Francesco, in piazza Savonarola 2.