Dodo prova a riprendersi la Fiorentina: il brasiliano punta a scalare le gerarchie sulla destra
Dopo un’estate vissuta con la volontà di cambiare squadra ma senza riuscire a trovare una soluzione, Dodo è rimasto a Firenze. Il suo contratto scadrà a giugno e, almeno per il momento, non ci sono novità sul possibile rinnovo. Anche nelle gerarchie della fascia destra il brasiliano è scivolato indietro. Ora, però, Dodo sembra voler seguire le indicazioni di Paolo Vanoli, che dopo il pareggio contro il Napoli aveva definito “Vangelo” la massima disponibilità a soffrire per la squadra.
Il brasiliano ha raccolto il messaggio anche sui social, pubblicando alcune immagini dell’allenamento accompagnate da una frase significativa: "L'ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro", chiudendo con un "Forza viola". Un atteggiamento che i tifosi sperano possa tradursi presto anche sul terreno di gioco. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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