Vanoli alza l'intensità. CorSport: "All'insegna della concentrazione e sete di riscatto"
Il Corriere dello Sport - Stadio propone il lavoro intenso di Paolo Vanoli al Viola Park in vista della gara contro il Venezia. La Fiorentina ha svolto una doppia seduta, aumentando i carichi di lavoro e puntando in particolare sull’intensità. Il tecnico ha intenzione di trasmettere la sua personalità a un gruppo caratterialmente fiacco. Oggi è previsto un allenamento pomeridiano, all’insegna della concentrazione e della sete di riscatto.
Resta da monitorare la situazione di Oulai, che durante la gara contro il Torino si è infortunato al femorale. L’ivoriano ha sostenuto un allenamento personalizzato e quindi separato dal gruppo, ma le sue condizioni non preoccupano oltremodo. Il centrocampista sarà valutato giorno dopo giorno per capire se sarà in grado di rientrare tra i convocati della sfida contro il Venezia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati