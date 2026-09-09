Vanoli alza l'intensità. CorSport: "All'insegna della concentrazione e sete di riscatto"

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Il Corriere dello Sport - Stadio propone il lavoro intenso di Paolo Vanoli al Viola Park in vista della gara contro il Venezia. La Fiorentina ha svolto una doppia seduta, aumentando i carichi di lavoro e puntando in particolare sull’intensità. Il tecnico ha intenzione di trasmettere la sua personalità a un gruppo caratterialmente fiacco. Oggi è previsto un allenamento pomeridiano, all’insegna della concentrazione e della sete di riscatto.

Resta da monitorare la situazione di Oulai, che durante la gara contro il Torino si è infortunato al femorale. L’ivoriano ha sostenuto un allenamento personalizzato e quindi separato dal gruppo, ma le sue condizioni non preoccupano oltremodo. Il centrocampista sarà valutato giorno dopo giorno per capire se sarà in grado di rientrare tra i convocati della sfida contro il Venezia.