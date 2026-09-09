La certezza è Fagioli: Vanoli riparte da lui per costruire la sua Fiorentina

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Paolo Vanoli riparte dalle certezze per costruire rapidamente una Fiorentina con un’identità precisa e una di queste è Nicolò Fagioli. Questo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista, già uomo di fiducia del tecnico nella scorsa stagione, tornerà a essere il regista della squadra, con la responsabilità di dare ordine alla manovra e dettare i tempi. Dopo il ballottaggio con Oulai durante la breve gestione Grosso, Fagioli è ora il principale riferimento del centrocampo di Vanoli, che punta sulle sue qualità per invertire rapidamente la rotta. La presenza contro il Torino gli ha inoltre permesso di raggiungere quota 70 presenze in maglia viola, superando le 69 collezionate con la Juventus.

Fagioli sarà quindi centrale sia nella costruzione del gioco sia nella fase di riconquista, affiancato da due mezzali che dovranno garantirgli copertura e libertà di movimento. Vanoli potrà anche avanzarlo sul portatore di palla avversario, trasformandolo, in caso di recupero, in un prezioso assist-man per gli attaccanti. È un ruolo che il centrocampista ha imparato ad apprezzare proprio con Vanoli, dopo averlo inizialmente poco gradito con Pioli. Il loro ritrovato rapporto a Firenze riparte dunque dalla positiva esperienza della scorsa stagione, chiusa da Fagioli con 25 presenze, 2 gol e 3 assist e un contributo importante alla salvezza. Ora per lui comincia una nuova fase, con l'obiettivo di tornare protagonista in viola e, magari, riaprire anche il discorso Nazionale.