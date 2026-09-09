La maledizione degli ex: da Piccoli a Gudmundsson, fuori da Firenze si esaltano tutti
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Il Corriere dello Sport - Stadio mette in evidenza una curiosa “maledizione” che sembra accompagnare la Fiorentina. Si parte con Moise Kean, oggi al Como, che contro il Genoa ha servito a Diao l’assist per il 4-1. Anche Mandragora è stato protagonista di un gol proprio contro la Fiorentina.
Inoltre Fortini ha fatto un grande salvataggio sulla linea di porta. Il tema degli ex torna anche con altri giocatori passati dalla Fiorentina, come per esempio Piccoli e Gudmundsson che con le rispettive nuove maglie hanno fatto gol . Una curiosità che fa pensare a una vera e propria “tradizione degli ex”, capaci spesso di lasciare il segno.
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