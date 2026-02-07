Lo scopritore di Vergara: "Penavo che Goretti lo portasse con se a Firenze"

Salvatore Lodi, scopritore di Antonio Vergara e presidente dell'Academy Lodi, esterno del Napoli autore di uno dei due gol contro la Fiorentina nella scorsa giornata di campionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rivelando di un'interesse viola nei suoi confronti in passato: "Vergara è stato bravo ad aspettare la sua occasione. Queste prestazioni non ci stupiscono, eravamo sicuri che appena avesse avuto la sua opportunità avrebbe risposto. I gol con Chelsea e Fiorentina sono stati impressionanti, ma può dare ancora di più. La sua fortuna è stata la sfortuna del Napoli, ossia gli infortuni.

Noi eravamo convinti che andasse via, perché lui aveva tantissimo mercato. Pensavamo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze. Lui è un giocatore 'alla Cassano'. Con la Fiorentina mi ha fatto un'impressione pazzesca".