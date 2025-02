Valentini finirà a Verona non nello scambio con Ghilardi. Ma la Fiorentina continua a trattarlo

C'è tanta carne al fuoco nell'asse di mercato tra Verona e Fiorentina. Come conferma il Corriere dello Sport-Stadio, finirà in gialloblù Nicolas Valentini, sbarcato in viola da poche settimane ma in procinto di spostarsi in Veneto in prestito secco, per poi far rientro a Firenze a fine stagione.

La scelta del difensore è dettata dalla ricerca di maggior spazio, che l'ha portato ad accettare Verona ma non nello scambio con Daniele Ghilardi, bensì in una trattativa a sé. Il centrale cresciuto nel vivaio, però, rimane un'ipotesi in piedi per rafforzare la difesa di Palladino: scaligeri e viola ne stanno continuando a parlare.