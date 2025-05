Conference maledetta per la Fiorentina. Corriere dello Sport: "Amaro Viola"

"Amaro Viola", titola in prima pagina stamani il Corriere dello Sport - Stadio. La Conference League resta maledetta per la Fiorentina che contro il Betis viene eliminata ai tempi supplementari, cullando il sogno grazie alla doppietta di Gosens per essere poi trafitta da Ezzalzouli in maniera decisiva. La squadra di Palladino ha costruito le sue illusioni sui calci piazzati, da cui sono nati i due gol, ma non ha mai trovato la chiave per aggirare e colpire il meccanismo di Pellegrini.

Evanescente Kean, che ieri sera è mancato davvero tanto, ancora fuori registro Gudmundsson, centrocampo al di sotto della sufficienza. Serviva di più, molto di più da gran parte dei viola di ieri, sottolinea il quotidiano, e invece non è stato così. La Fiorentina non ha avuto la forza di recuperare dopo il gol subito nei supplementari e in generale ha offerto troppo poco per poter sperare di passare il turno: dopo due finali consecutive, stavolta il cammino in Conference della squadra viola si chiude in semifinale.