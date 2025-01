Non solo Valentini, sull'asse Fiorentina-Hellas Verona c'è sempre Ghilardi

Contatti fittissimi tra Fiorentina ed Hellas Verona in questi ultimi giorni di calciomercato. Raggiunto ormai l'accordo per il passaggio in prestito secco di Nicolas Valentini alla corte di Paolo Zanetti, i due club potrebbero portare a termine un'altra operazione: come riporta TMW, resta in piedi l'ipotesi che porta a Daniele Ghilardi per la difesa viola. I contatti per portare da Palladino il classe 2003 non si sono interrotti e potrebbero accendersi definitivamente nelle prossime ore.

Le ragioni dell'interesse viola

Oltre a una valutazione tecnica di un calciatore che si sta mettendo in mostra sia con la maglia dell'Hellas Verona che con quella dell'Italia Under 21, ci sono almeno altre due ragioni per cui Ghilardi interessa alla Fiorentina: il primo è che il giocatore è cresciuto nel settore giovanile viola e quindi agevolerebbe il discorso legato alle liste, il secondo è che la stessa Fiorentina vanta il 50% sulla futura rivendita e quindi potrebbe essere un'operazione a costi piuttosto contenuti.

Il giocatore intanto è stato convocato da Paolo Zanetti per la delicatissima partita salvezza contro il Monza e lo stesso allenatore si è espresso così sul calciatore proprio oggi in conferenza stampa: "Ghilardi è un ragazzo che ha fatto un campionato totale alla Sampdoria l'anno scorso mettendo esperienza, inizialmente si poteva valutarlo come un giocatore che potesse partire sul mercato invece ho spinto per farlo restare. In questo momento punta ad essere un leader tecnico, parlare poco e fare tanto, è chiaramente attenzionato e richiesto perchè è un difensore centrale completo che in questo momento sta giocando fuori ruolo come braccetto di sinistra e lo sta facendo in maniera egregia, quando si lavora coi giovani l'obiettivo è che esplodano, in questo senso io ho creduto molto in lui, in Coppola, in Belahyane, in Cissè, che è un altro ragazzo che il club ha come potenziale per il futuro".