V. PARK, Inaugurato un anno fa esatto: ecco costi e ricavi

Sulle sue colonne sportive, La Nazione celebra un anno dall'apertura ufficiale del Viola Park. Proprio l'11 ottobre 2023 veniva infatti inaugurato il nuovo centro sportivo della Fiorentina, voluto fortemente dal compianto direttore generale Joe Barone. Oggi, lo scorso anno, andava in scena uno show d'apertura davanti a circa tremila persone, che spaziavano dai tifosi fino alle alte cariche dello Stato. E oggi, scrive il quotidiano, si può tracciare un bilancio su su quanto ha portato in dote l'impianto di Bagno a Ripoli.

Il costo per Rocco Commisso è stato di circa 119 milioni di euro, per una struttura che fra tifosi, addetti ai lavori e protagonisti in prima persona, nell'arco di un anno ha accolto circa 70mila persone. Oltre 300 partite e circa 200 eventi privati andati in scena nei padiglioni, con la Fiorentina che in un anno solare ha speso all'incirca tra i 6,5 e i 7 milioni di euro per mandare avanti il tutto, con la cifra che può arrivare a 9 per un'intera stagione sportiva. I ricavi arrivati invece, ammontano a circa 2,9 milioni.