V. MILINKOVIC-SAVIC, ACF ci pensa, ma come vice

La Fiorentina sta pensando anche a Vanja Milinkovic-Savic per la porta. Come riporta Tuttosport però, l'estremo difensore del Torino non sarebbe la prima scelta ma nel caso in cui Cragno o Vicario non dovessero arrivare, può essere il profilo da affiancare a Terracciano come vice del portiere che ha difeso i pali della Fiorentina la scorsa stagione.