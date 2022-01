USCITE, Amrabat, Pulgar, Koko e Nastasic: chi parte?

Punto sulle uscite potenziali della Fiorentina a cura de La Nazione. La più probabile è quella di Amrabat in direzione Tottenham, anche se la trattativa sembra essere entrata in una fase complicata. Su Pulgar Italiano frena, anche se probabilmente il giocatore ha voglia di giocarsi maggiori spazi e il prestito secco può essere la chiave per risolvere la questione.

Resta lo scenario che se la Fiorentina dovesse concretamente piazzare altrove Amrabat e Pulgar, dovrà poi inserire in rosa un nuovo centrocampista. Chiusura per le posizioni di Kokorin e Nastasic. Per il primo la soluzione migliore rimane quella della rescissione con buonuscita girata all’attaccante. Per il difensore esiste l’occasione di andare in prestito alla Samp, ma la Fiorentina non sembra convinta.