USCITE, Amrabat manda segnali. E occhio a Kayode

© foto di www.imagephotoagency.it

Pare ormai chiaro che la seconda parte del mercato della Fiorentina dipenderà da eventuali uscite. E proprio di cessioni si occupa stamani la Gazzetta dello Sport, che scrive di come la situazione Sofyan Amrabat sia sempre incartata: il Manchester United non l'ha riscattato, lui non ha però dimenticato i red devils (a giudicare da quanto pubblicato ieri su instagram, un allenamento in solitaria con la divisa dello United). È di proprietà della Fiorentina ma vuole la Premier e dovrà essere individuata una soluzione.I suoi agenti proveranno ad accontentarlo e a trovare un nuovo accordo con lo United a cifre diverse.

Sempre sul fronte uscite, attenzione a Michael Kayode: il terzino classe 2004 continua a piacere in Premier. Tra i club interessati il Newcastle che, in caso di partenza di Kieran Trippier in Arabia, potrebbe tentare di dare l'assalto al prodotto delle giovanili viola.