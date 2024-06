UNDER-17, Oggi la semifinale scudetto con l'Empoli

Si apriranno oggi presso lo stadio Del Duca di Ascoli le final four per assegnare lo scudetto del campionato Under-17. In campo, per prime, scenderanno la Fiorentina e l’Empoli, che nel corso della regular season hanno dominato il loro girone di competenza e che oggi alle ore 17 sfideranno in gara secca per accedere alla finalissima di venerdì contro la vincente di Roma-Juventus, che si affronteranno stasera ad Ancona.

L’obiettivo dei baby di mister Capparella - guidati da bomber Maiorana, a quota 19 reti - è quello di tornare in finale a un anno di distanza (dodici mesi fa l’allora gruppo dell’Under-16 aveva sfidato la Roma) e di sfatare il tabù che vede ormai da tempo le giovanili viola sconfitte negli ultimi atti per il tricolore. Lo riporta questa mattina La Nazione.