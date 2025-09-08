"Un mese per mostrare l'evoluzione dopo il prologo di agosto": l'opinione del Corriere Fiorentino

vedi letture

Il Corriere Fiorentino, con un fondo a cura del collega Ernesto Poesio, si focalizza oggi sulla ripartenza del campionato. La Fiorentina ripartirà dalla sfida col Napoli di sabato sera e proseguirà con un filotto di gare che prevedono altri incroci importanti, come il Como o la Roma prima della successiva sosta: "Meno di un mese fino alla prossima sosta per mostrare un’evoluzione dopo il prologo di fine agosto che ha raccontato di una Fiorentina ancora in piena costruzione - si legge -. È l’obiettivo, nel breve periodo, che Stefano Pioli e la sua squadra hanno davanti. Prima di puntare alla luna (che sia Champions o comunque un posto nell’Europa che conta) è necessario imparare a volare o, come nel caso dei viola, trovare equilibrio esaltando allo stesso tempo le qualità dei singoli.

[...] Il nodo principale da sciogliere, almeno per il momento, resta quello del centrocampo. Schierato a tre con il regista basso oppure a due in linea: la scelta spetterà prima di tutto a Pioli che ha utilizzato le prime uscite stagionali per provare soluzioni diverse e mettere alla prova i giocatori. L’arrivo in chiusura di mercato di Nicolussi Caviglia sembra andare nella direzione della prima ipotesi con la possibilità anche di liberare un po’ la tecnica di Fagioli. [...] Pioli che lavora sul lungo termine a una Fiorentina a trazione offensiva, ha però anche dimostrato nelle prime stagionali di saper adattarsi all’avversario di turno. E il possibile forfait per infortunio di Gudmundsson (le cui condizioni saranno valutate in questi giorni) potrebbe essere un’occasione per Fazzini. Soluzioni, idee, al tecnico viola non manca il materiale su cui lavorare".