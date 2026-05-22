Sohm non ha convinto il Bologna: lo svizzero tornerà a Firenze in estate

Sohm non ha convinto il Bologna: lo svizzero tornerà a Firenze in estateFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

Simon Sohm non resterà al Bologna ed è destinato a tornare a Firenze: La Gazzetta dello Sport scrive che dalla Fiorentina arriveranno al Bologna i 14 milioni pattuiti per la cessione di Giovanni Fabbian, mentre la contropartita tecnica svizzera rientrerà alla base, in viola quindi. Sohm non ha convinto la dirigenza rossoblu nonostante l'ampio spazio che gli ha concesso Italiano in questa seconda parte di stagione. Tra i tanti giocatori che torneranno a Firenze dal prestito dunque, ci sarà anche l'ex Parma.