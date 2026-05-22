Qui Atalanta, contro la Fiorentina qualche cambio sia in difesa che in attacco

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L'Atalanta e Palladino sono attesi stasera al Franchi in una partita che sarà utile solo per le statistiche visto che i viola sono certi della salvezza e la Dea del settimo posto che significa Conference League. Come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri non cambieranno modulo, ma nel 3-4-2-1 potrebbero esserci diverse novità: in difesa rientra lo squalificato Hien, Kolasinac e Djimsiti molto probabilmente si accomoderanno in panchina. Dietro l'unica punta - Krstovic favorito su Scamacca - Samardzic e Sulemana sono i due più accreditati per partire dal primo minuto.