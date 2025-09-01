Un altro punticino. Il Corriere Fiorentino: "I viola vanno piano: meccanismi da oliare"

Un altro pareggio, dopo quello di Cagliari, e un’altra prestazione lontana anni luce dall’idea che ha in mente Pioli, si legge sul Corriere Fiorentino. I viola vanno piano, per ora, sul campo e, naturale conseguenza, in classifica. La speranza insomma è che la sosta serva per mettere benzina e olio nel motore anche perché, alla ripresa, al Franchi arriverà il Napoli. Giro palla lento, una gran fatica ad iniziar l’azione e, quindi, a portare il pallone là davanti. Questione di meccanismi da oliare, ma anche (e forse soprattutto) di caratteristiche.

L’unico capace di accendere la luce era quindi Gudmundsson, e non a caso le (poche) azioni più o meno pericolose son passate o partite da lui. Basta pensare a quanto successo alla mezzora: un’imbucata improvvisa dell’ex Genoa per Sohm, le linee spaccate in due, e Piccoli che si è potuto presentare a tu per tu col portiere. Per dar corpo alle ambizioni, c’è ancora tantissimo da fare.