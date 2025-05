Ultima giornata sul doppio binario. La Nazione: "Vincere con un sguardo all'Olimpico"

Sarà un'ultima giornata vissuta sul doppio binario per la Fiorentina, si legge su La Nazione. La sfida di Udine da vincere a ogni costo, ma con un orecchio alla radiolina collegata dall’Olimpico. Per tagliare il traguardo del sesto posto serve la combinazione d’incastri ormai nota. Successo viola e sconfitta della Lazio contro il Lecce di Corvino. Epilogo beffardo,comunque vada per Palladino. Restare fuori dall’Europa con gli eventuali 65 punti sarebbe dura da digerire anche a fronte di riconoscimenti statistici che poco allevierebbero la delusione.

Se la città continua a essere divisa tra il "basta Conference" e il "meglio quella di niente", la squadra ci proverà. Non molti i dubbi di formazione della vigilia. Palladino si affiderà ai suoi titolarissimi, superata l'emergenza tornerà al 3-5-2. La sorpresa può esserci in mezzo al campo. Cataldi ha recuperato e sta bene. Si candida per giocare dal 1’ insieme a Mandragora e Fagioli.