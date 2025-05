Viola Park, confronto società-allenatore. CorSport: "Tra bilancio (severo) e futuro"

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio oggi è previsto un un confronto tra la società e l'allenatore, come ce ne sono stati tanti in questi mesi ma dal significato inevitabilmente più profondo. È tempo di bilanci veri, e gioco forza opinabili. Perché se dopo sei anni di gestione Commisso il massimo che ha fatto la Fiorentina è stato partecipare tre volte alla Conference League senza mai vincerla, e poi rischiare l'estromissione dalle competizioni internazionali non si può parlare di passi in avanti.

Raffaele Palladino ha parlato di futuro, tre giorni fa in sala stampa, come ne fosse parte integrante. E quindi c’è da credere che i partecipanti al vertice tracceranno le linee guida della stagione ventura. Il tecnico ha parlato di "10/12 giocatori" da cui ripartire come zoccolo duro del nuovo corso. Di sicuro la conferma internazionale è un punto a suo favore, ma la società ha l'obbligo di illustrare un progetto affascinante ai calciatori che intende blindare.