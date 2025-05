Moviola, male Marcenaro: severa l'espulsione di Bijol che prende il pallone

vedi letture

La Nazione stamani propone la moviola di Udinese-Fiorentina. Il quotidiano scrive di una serata non particolarmente lucida per l’arbitro Matteo Marcenaro, che fin dall’inizio decide di far giocare senza fischiare i mezzi contrasti salvo contraddirsi nelle decisioni più importanti della partita. Al 38’ espelle Bijol per doppia ammonizione ma per il metro usato fin lì la decisione sembra severa. Il difensore sloveno interviene nettamente sul pallone, poi di slancio travolge Pablo Marí. Esagerato anche il giallo in avvio di ripresa a Beltran che in area avversaria prova a deviare un pallone calciato da Dodo ma interviene su un difensore friulano.