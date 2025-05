La parabola di Comuzzo, CorFio: "Primo (fantastico) gol a pochi passi da casa"

Il Corriere Fiorentino sottolinea come la stagione della Fiorentina si sia chiusa con un momento simbolico personale per Pietro Comuzzo, nato a San Daniele De Friuli - pochi chilometri da Udine - dove ha segnato il suo primo gol da professionista. Un colpo di tacco spettacolare su assist di Richardson, in una gara carica di significato. Il difensore, nonostante una diminuzione del minutaggio da dopo l’arrivo di Pablo Marí, ha avuto un ruolo da protagonista in Conference League.

Il rinnovo di contratto è stato accolto dal giocatore come un punto di partenza e non d’arrivo, nel frattempo si attende il suo possibile debutto con la Nazionale di Spalletti a giugno…