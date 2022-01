TUTTOSPORT, Sensitiva: "DV9 resta viola a gennaio"

Teodora Stefanova, sensitiva ed opinionista di Tele Lombardia, a Tuttosport ha dato le sue previsioni per il 2022, e parlando di Nazionale e dei playoff ha detto: "L'Italia vincerà con la Macedonia al primo turno. La sfida con il Portogallo sarà molto complicata, nervi tesi e grande equilibrio fino alla fine: gli azzurri sapranno soffrire, ma serviranno almeno i supplementari per decretare la vincente". Su Vlahovic invece si è espressa così: "A gennaio resta sicuramente alla Fiorentina. Ad attenderlo in estate ci saranno almeno due o tre offerte molto forti anche dall'estero. Vedo favorito il Manchester City".