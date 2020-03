TUTTOSPORT, Commisso: "La Viola sarà più forte"

A tutti, nessuno escluso, si è rivolto Rocco Commisso per rassicurare e dare la carica al club in un momento durissimo. Parlando da padre prima che da presidente, scrive Tuttosport. "Tutti dobbiamo fare dei sacrifici, ne va della nostra salute e di quella dei nostri cari. Il calcio viene dopo". Il proprietario viola è da dieci giorni in isolamento nella sua residenza nel New Jersey con moglie e figlia, mentre il figlio Joseph è a Firenze in quarantena (finirà domani) dopo la decina di casi viola di positività al test Covid-19. "Sono qui per aiutarvi e far crescere nel tempo la squadra. Restiamo uniti e torneremo ancora più forti", conclude Commisso.