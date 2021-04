TUTTOSPORT, Avanti con la coppia Ribery-Vlahovic

La Fiorentina e Iachini, nella sua seconda gestione, si affidano alla coppia Ribery-Vlahovic per affrontare il Genoa. 2 gol e 6 assist il primo, 12 e 2 il secondo. Da loro passano tutte le fortune della Fiorentina. Delle 15 reti viola complessive, il 50% sono a firma loro. Per entrambi il futuro è ancora un'incognita, ma adesso, scrive Tuttosport, conta il presente. La Fiorentina, nel syuo rush finale, non può fare a meno di loro.