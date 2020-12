TUTTOSPORT, Asse Toro-ACF: da Duncan a Zaza

Tuttosport oggi riporta il forte interesse del Torino per Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina. Un giocatore che già piaceva ai tempi del Sassuolo e che ora potrebbe tornare nei radar granata. Meitè non convince appieno ed è sempre tra i primi ad essere sostituito, così nell'ambito dei molti confronti che stanno andando in scena tra Torino e Fiorentina è entrato di mezzo Duncan. Il ghanese potrebbe essere una buona soluzione anche perché - scrive il quotidiano - la Fiorentina avrebbe aperto ad una cessione. Sull'asse Torino-Firenze è tiepida poi la pista che porta ad Eysseric, mentre più fredda quella per Cutrone. Kouame invece piace e il Torino avrebbe dato il via libera per Zaza.