Comuzzo protagonista. Ma la Gazzetta chiede: "Fiorentina, ci credi?"

Che futuro per Pietro Comuzzo? La Gazzetta dello Sport parla del difensore classe 2005 della Fiorentina dopo la prima vera stagione da protagonista, coronata da 33 presenze in Serie A (più 10 in Conference League e una in Coppa Italia) e chiusa con un gol di tacco a Udine. Non male per chi la stagione precedente aveva giocato 4 partite in totale. Ora siamo a un punto cruciale, sottolinea la rosea.

Comuzzo, che si è fermato non andando in Nazionale per un intervento programmato da tempo, a gennaio non si è mosso da Firenze. Commisso si è opposto, ma il Napoli aveva messo sul piatto 30 milioni più bonus. Adesso bisogna ragionarci anche perché difficilmente arriverà un’altra proposta indecente come quella di gennaio. Chi smuove Pongracic, Marì e Ranieri? Da Verona è di ritorno l’argentino Nicolas Valentini che ha giocato bene 14gare con Paolo Zanetti. Comuzzo ha bisogno di partire da titolare, di essere protagonista, altrimenti il suo valore scenderebbe e parecchio.