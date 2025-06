Norvegia-Italia, Kean favorito su Retegui per una maglia da titolare

vedi letture

Meno due giorni a Norvegia-Italia, prima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 e già decisiva per il futuro degli azzurri. Luciano Spalletti affronta la trasferta di Oslo in piena emergenza per quanto riguarda la difesa, con gli ultimi forfait di Francesco Acerbi (che ha declinato la convocazione, con tutte le polemiche del caso) e Matteo Gabbia (infortunato), sostituiti da Luca Ranieri e Daniele Rugani, che hanno assottigliato ancor di più le scelte. In attacco invece idee abbastanza chiare: la Gazzetta dello Sport scrive che il favorito per il ruolo di centravanti è Moise Kean, reduce da una stagione strepitosa con la maglia della Fiorentina e anche da due reti, lo scorso 29 marzo, contro la Germania. Kean è in vantaggio su Mateo Retegui e anche Lorenzo Lucca, da capire chi potrà essere il partner d'attacco dell'ex Juventus.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.