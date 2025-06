Italia U21, Ndour convocato per l'Europeo: avrà il 7. Antognoni: "Siamo un bel gruppo"

Carmine Nunziata ha ufficializzato i 23 convocati per il Campionato Europeo che si svolgerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Dei calciatori presenti a Tirrenia, il tecnico ha escluso dalla lista il difensore del Pisa Giovanni Bonfanti e il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato. Dopo essere stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici ed essere stato visitato dallo staff medico della Nazionale, Francesco Pio Esposito è stato considerato indisponibile e ha fatto rientro presso il club di appartenenza.

Faranno invece parte della spedizione azzurra Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale maggiore in vista delle prime due gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova. Se i giocatori in lista si dovessero infortunare potranno essere sostituiti prima della gara d’esordio (11 giugno), a condizione che il medico della squadra e un membro della Commissione Medica UEFA confermino che l'infortunio è sufficientemente grave da impedire la partecipazione al torneo.

Gli Azzurrini - che ieri hanno ricevuto la visita a sorpresa di Edoardo Bove - domani (ore 17.30) al CPO di Tirrenia affronteranno in un test match a porte chiuse la Nazionale Under 20 per poi partire domenica 8 giugno alla volta della Slovacchia.

Con la Nazionale Under 21 in Slovacchia ci sarà anche il capo delegazione Giancarlo Antognoni. Campione del mondo a Spagna ’82 e tra le stelle della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, aveva già ricoperto questo ruolo dal 2015 al 2017. Un anno fa è stato richiamato dal presidente federale Gabriele Gravina per tornare a trasmettere ai giovani i valori che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, a cominciare dall’attaccamento alla maglia azzurra: “Questo è un bel gruppo – dichiara al sito FIGC - con tanti ottimi giocatori, sicuramente i migliori che l’Italia può proporre in questo momento. Il nostro compito è quello di aiutarli a crescere, sono ragazzi giovani che, nonostante abbiano già fatto diverse esperienze, hanno pur sempre vent’anni. Cerchiamo di dar loro i consigli giusti e far capire che questa è una maglia importante”.

Dall’alto dei cinque titoli europei conquistati nella sua storia, la Nazionale Under 21 va in Slovacchia consapevole di potersi giocare le sue chance: “Quando l’Italia parte per queste grandi competizioni non è mai la favorita, però alla fine riesce quasi sempre a fare un’ottima figura. Ci sono squadre molto forti come Francia, Spagna, Inghilterra, ma possiamo ambire ad ottenere un risultato positivo. A livello giovanile siamo infatti cresciuti molto e le vittorie europee dell’Under 19 e dell’Under 17 confermano come negli ultimi anni sia stato fatto un percorso importante”.

I NUMERI DI MAGLIA DEI 23 CONVOCATI PER IL CAMPIONATO EUROPEO

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: *15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).

*si aggregheranno al gruppo il 10 giugno, al termine degli impegni con la Nazionale A

Staff – Tecnico: Carmine Nunziata; Capo delegazione: Giancarlo Antognoni; Team Manager: Gianfranco Serioli; Assistenti tecnico: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Daniele Mazza e Vincenzo Santoriello; Nutrizionista. Maria Luisa Cravana; Fisioterapisti: Tommaso Cannata, Giuliano Gepponi e Nicola Sanna; Segretario: Manfredi Martino.

IL PROGRAMMA DAL 2 AL 17 GIUGNO

LA NAZIONALE IN MAGLIA ADIDAS E CON LA DIVISA FIRMATA EMPORIO ARMANI

I GRUPPI DELL’EUROPEO

GRUPPO A: Spagna, Italia, Romania, Slovacchia

GRUPPO B: Cechia, Inghilterra, Germania, Slovenia

GRUPPO C: Francia, Georgia, Polonia, Portogallo

GRUPPO D: Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina

LE GARE DEL GRUPPO A

PRIMA GIORNATA (11 GIUGNO)

Ore 18: Slovacchia-Spagna (Bratislava)

Ore 21: Italia-Romania (Trnava, diretta su Rai 2)

SECONDA GIORNATA (14 GIUGNO)

Ore 18: Spagna-Romania (Bratislava)

Ore 21: Slovacchia-Italia (Trnava, diretta su Rai 2)

TERZA GIORNATA (17 GIUGNO)

Ore 21: Spagna-Italia (Trnava, diretta su Rai 2)

Ore 21: Romania-Slovacchia (Bratislava)

QUARTI DI FINALE (21-22 GIUGNO)

1ª Gruppo C-2ª Gruppo D

1ª Gruppo A-2ª Gruppo B

1ª Gruppo B-2ª Gruppo A

1ª Gruppo D-2ª Gruppo C