Il Milan vuole un difensore giovane e italiano: occhi su Comuzzo e Leoni

vedi letture

Nel focus che La Gazzetta dello Sport fa stamani sulle strategie di mercato del Milan dopo l'arrivo di Max Allegri come nuovo allenatore, la rosea sottolinea come manovre importanti saranno fatte anche in difesa. Con Thiaw in partenza e Tomori comunque in bilico, la società rossonera dovrà intervenire anche nel reparto difensivo. A livello di caratteristiche, si cerca innanzitutto un centrale forte sull’uomo e nella marcatura in area.

Tanti inomi sulla lista ,perlopiù di giovani italiani: da Comuzzo della Fiorentina a Giovanni Leoni del Parma, le cui quotazioni sono in decisa ascesa. Classe 2006,ha impressionato per forza e personalità nei mesi in Emilia. Per l'attacco invece potrebbe esserci un pensiero per Federico Chiesa, ai margini al Liverpool e disposto a tornare in Italia.