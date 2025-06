Il programma per la prossima stagione: si parte a metà luglio

In attesa di scegliere il nuovo tecnico e continuare a lavorare per costruire la rosa della Fiorentina della prossima stagione, il club viola ha già fissato le prime tappe per la prossima stagione. Venerdì sera si deciderà il campionato e il programma che vedrà la squadra gigliata giocare le prime due gare in trasferta e avere nel mezzo il playoff di Conference League. La stagione dovrebbe iniziare tra il 12 e il 14 luglio al Viola Park, quando saranno previsti i primi test medici e atletici di routine.

Niente ritiro in montagna, anche quest'anno gli allenamenti saranno al Viola Park nel centro sportivo di Bagno a Ripoli dove la Fiorentina disputerà le prime amichevoli prima di muoversi per qualche tournée che sarà comunicata più avanti. Per adesso è sicura solo la partita che ad agosto vedrà i viola di scena a Old Trafford contro il Manchester United il 9 sera.