Come stanno passando le vacanze i giocatori della Fiorentina

L'edizione odierna de La Nazione guarda e racconta come si stanno godendo le vacanze i giocatori della Fiorentina in questi giorni di stop da allenamenti e campionati. Per i Nazionali in realtà gli allenamenti sono già iniziati: è quanto accaduto per esempio a Gosens che scenderà in campo domani in Nations League, a Pongracic ma anche a Kean e Ranieri, oltre a Gudmundsson. Gli altri hanno iniziato le vacanze vere e proprie.

Da Lucas Beltran già volato in Argentina per incontrare vecchi amici, fino a De Gea che con la famiglia è volato a Parigi, destinazione Disneyland con moglie e figlia. Rimpatriata in Sardegna per Rolando Mandragora e Michele Cerofolini con le rispettive famiglie. Il centrocampista viola spera in una chiamata last-minute del CT dell'Italia Spalletti, intanto si rilassa con le figlie e la moglie.