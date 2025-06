La Lazio potrebbe riproporre uno scambio alla Fiorentina per Parisi

Una delle principali richieste di Maurizio Sarri sul mercato alla Lazio dopo aver firmato il nuovo accordo che lo farà tornare a Roma da allenatore, è Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina. La priorità è quella di blindare tutti i big e procedere con i riscatti dei giocatori presi un anno fa prima di iniziare a scremare la rosa con gli esuberi. A quel punto sarà fondamentale l'arrivo di un terzino sinistro, che dipenderà certo dalla conferma di Nuno Tavares e Pellegrini. Il primo è stato riscattato in anticipo dall’Arsenal, una mossa per valutare eventuali offerte in tempi adeguati per intervenire.

Pellegrini non sarebbe rimasto con Baroni ma con Sarri ha un gran rapporto. Però la società biancoceleste ha già individuato un papabile per un posto a sinistra: Fabiano Parisi, un nome che ritorna spesso. A gennaio era stato provato lo scambio con Pellegrini, chissà che non si ritenti. L'alternativa è Junior Firpo del Leeds.