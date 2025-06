Fabregas verso l'Inter dopo l'addio di Inzaghi, per il Como c'è Farioli

vedi letture

"Fabregas verso l'Inter, c'è Farioli per il Como". La Provincia di Como parla della possibile svolta in panchina per il club lariano: Fabregas è stato individuato come l'erede di Inzaghi e a breve ci sarà un incontro con la proprietà comasca. In caso di addio, il nome giusto per dare continuità al progetto iniziato in questi anni proviene dalla Toscana ed è Francesco Farioli.

L'allenatore ha iniziato come componente dello staff di De Zerbi prima al Benevento e poi al Sassuolo, diventando in seguito capo allenatore sulle panchine di Fatih Karagumruk e Alanyaspor. Nell'estate 2023 il salto in Ligue 1, accettando la chiamata del Nizza che conduce ad un ottimo quinto posto. Il risultato ottenuto e soprattutto il gioco espresso gli valgono la chiamata dell'Ajax: annata esaltante per lunghi tratti quella alla guida dei lancieri, ma chiusa in modo tragico e cioè con il sorpasso last minute in vetta all'Eredivisie per mano del Psv. Accostato anche alla Fiorentina, per Farioli potrebbe arrivare la prima esperienza in Serie A al Como.