Fiorentina in contatto con l'Udinese per Thauvin: il francese accostato ai viola

vedi letture

Florian Thauvin è l'ultimo nome di mercato accostato alla Fiorentina. A riportarlo è il giornalista Matteo Moretto, esperto di mercato, che riferisce come il club viola sia attualmente in contatto con l'Udinese per l'attaccante francese. Non ci sono al momento altri sviluppi in merito, ma l'ex Marsiglia diventa il primo giocatore che viene così affiancato alle vicende di mercato della società di Commisso, ancora in cerca di un allenatore dopo l'addio con Raffaele Palladino.