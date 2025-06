Palladino, Juric e Thiago Motta per l'Atalanta. In pole c'è l'ex tecnico viola

L’Atalanta entra nei giorni più intensi per la scelta del prossimo allenatore. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, visto che Stefano Pioli è sempre più vicino alla Fiorentina sono rimasti tre i nomi principali in lizza per la panchina nerazzurra e tra questi c'è anche Raffaele Palladino. Oltre all'ormai ex tecnico viola ci sono anche Juric e Thiago Motta.

Nella valutazione complessiva però sta crescendo soprattutto il profilo di Palladino. Uno degli allievi più vicini a Gasperini. Sicuramente dalla sua parte ha la giovane età, la freschezza delle idee e i buoni risultati ottenuti in meno di tre anni di Serie A. Dopo le dimissioni dalla Fiorentina in più si ritrova anche nella posizione più comoda per essere avvicinato senza dover chiedere permessi.