Troppi errori nelle letture e nelle scelte, per Repubblica: "Vanoli è sotto osservazione"
Anche La Repubblica questa mattina nell'analizzare la sfida tra Como e Fiorentina in programma per le ore 15 al Sinigaglia pone l'attenzione sul futuro del tecnico viola Paolo Vanoli: "A Vanoli per blindare una panchina sempre al centro del dibattito serve un cambio di marcia: ufficialmente, il giorno della sua presentazione, il neo direttore sportivo viola Paratici ha confermato il tecnico con un eloquente “È il re leone nello spogliatoio”, ma il mister resta sotto osservazione. Troppi gli errori di lettura nella partita, troppe le scelte sbagliate, troppe le lacune che si susseguono da mesi per non essere notate dall’occhio di un dirigente esperto come Paratici.
Che già con il Torino, in tribuna, ha vissuto il match in maniera passionale, non mancando di evidenziare all’altro direttore sportivo Goretti le disfunzioni della squadra. La partita di oggi pomeriggio dovrà dare risposte anche in tal senso".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati