FirenzeViola Fiorentina-Como, totoformazione: torna Gosens, ballottaggio Ndour-Brescianini

vedi letture

Dopo il pareggio in pieno recupero subito nella scorsa giornata contro il Torino al Franchi, la Fiorentina, ad una settimana di distanza, è pronta a scendere nuovamente in campo in campionato stavolta però in trasferta, sul campo del Como di Cesc Fabregas.

Al Sinigaglia, contro una formazione che i viola quest’anno non sono mai riusciti a battere in casa né in Serie A, sconfitti all’andata per 2-1 con gol all’ultimo minuto di Addai, né in Coppa Italia con con la sconfitta per 3-1 e l’eliminazione agli ottavi di finale, la Fiorentina va a caccia di punti salvezza nonostante l’avversario sia di quegli ostici. Per farlo Paolo Vanoli si dovrebbe affidare al suo solito 4-1-4-1, rimandando l’ipotesi turnover all’impegno infrasettimanale in Conference League. In porta ovviamente agirà il solito David De Gea, con di fronte a sé la linea difensiva che dovrebbe tornare ad essere composta da Dodò, Comuzzo, Pongracic e soprattutto Robin Gosens, al rientro dal 1’ dopo il turno di pausa contro il Torino. I dubbi principali per il tecnico viola sono in mezzo al campo, dove, al di là della coppia Fagioli-Mandragora, Brescianini e Ndour si lottano il posto di mezz’ala sinistra. Sugli esterni invece dovrebbero agire a destra Parisi, che tornerebbe così nella posizione inventatagli dallo stesso Vanoli, e a sinistra Solomon, che è l'inidiziato numero uno per prendere il posto dell’assente Gudmundsson. Davanti si va verso la presenza dal primo minuto di Moise Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean..

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Kean.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1):De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Kean.

la Repubblica (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Kean..