Kean e il tabù del gol in trasferta da sfatare: l'ultima rete risale allo scorso campionato
Moise Kean, dopo un periodo di assenza per l'infortunio alla caviglia, sabato scorso contro il Torino è tornato titolare ed è tornato anche a segnare, timbrando il suo sesto gol in viola. Lontano da Firenze però, Kmb non segna da quasi nove mesi, 25 maggio 2025, a Udine, ultima del campionato 2024/25.

Altro dato che stona con lo spessore internazionale che ha acquisito il classe 2000 dal suo arrivo in viola: è tutt'oggi l'attaccante che, al netto tra gol fatti e xG messi a referto, ha il saldo più negativo, 6 marcature a fronte di 12,6 xG, un minus di -6,6 (in parole povere, per l'imprecisione, o la sfortuna, di Kean mancano più di 6 reti). Lo riporta il Corriere dello Sport.