Tramoni-Gudmundsson, i dieci a caccia della scintilla. Pisa-Fiorentina passa da loro

La Nazione, oggi in edicola, dedica un box a Pisa-Fiorentina tracciando anche un duello individuale che si può instaurare in mezzo al campo. Matteo Tramoni contro Albert Gudmundsson, due fantasisti che stanno cercando la scintilla per accendere le proprie squadre. Il primo, dopo la grande stagione in serie B, punta a ritagliarsi una dimensione significativa anche nella massima serie. Sei partite stagionali senza lasciare il segno. Bottino lontanissimo da quello ‘24/25, quando nel campionato cadetto ha messo insieme 14 gol e 3 assist.

Lo stesso si può dire per Gudmundsson. Per l’islandese 4 presenze, 1 gol (al Polissya) e 1 assist (a Cagliari). Poi l’infortunio in nazionale e la rincorsa per essere di nuovo protagonista. La Fiorentina ha bisogno anche del suo talento per uscire da questo momento difficile. Pioli lo sa bene e oggi ha ripensato a lui, che agirà alle spalle di Kean per provare a rilanciare le ambizioni della Fiorentina.