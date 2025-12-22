Reazione viola, Tuttosport: "Ecco i segnali che possono far sperare"
Tuttosport titola: "Reazione viola", questo riguardo al 5-1 inflitto dalla squadra di Paolo Vanoli all'Udinese. Cinque gol tutti assieme per la prima vittoria in campionato. La Fiorentina si regala sotto l'albero di Natale una serata col sorriso e soprattutto coi tre punti. L'avversaria è la stessa dell'ultimo successo conquistato in A, lo scorso 25 maggio, l'Udinese che al Franchi paga a caro prezzo l'espulsione nei primi minuti del suo portiere, Okoye.
Che sia la svolta per i viola tanto agognata? Si interroga Tuttosport. Serviranno altre gare per capirlo, già la prossima sul campo del Parma s'annuncia un test importante, intanto la squadra mostra qualche segnale positivo nel gioco, nell'atteggiamento, nella determinazione a volersi scuotere così da uscire dal buco nero. Kean ritrova dopo due mesi il gol in campionato, anzi ne fa due (l'ultima doppietta in A un anno fa contro l'Inter), Gudmundsson si conferma capocannoniere viola (6 centri), Mandragora continua a essere incisivo (sua la punizione che sblocca il risultato), e pure Ndour mette il suo timbro.
