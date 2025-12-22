Dodo-Inter, Tuttosport rilancia: "La Fiorentina può sacrificare il brasiliano"

Manca poco più di una settimana all'inizio del mercato ma i club italiani stanno già preparando le prime mosse. In casa Inter c'è un imperativo: trovare un esterno destro in grado di sostituire Denzel Dumfries, che starà ai box ancora per qualche mese. E Tuttosport fa alcuni nomi per la fascia nerazzurra: nella wishlist c'è senza dubbio Marco Palestra (di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Cagliari, la Dea lo valuta tantissimo, 40 milioni, e a Bergamo preferiscono continui il prestito a Cagliari, anche magari per farne aumentare abilità e valutazione.

Un altro nome è poi quello di Dodò, che potrebbe diventare un’occasione sia per i nerazzurri, sia per la Fiorentina, qualora la Viola decidesse di sacrificare il brasiliano per reinvestire il ricavato su profili che possano migliorare la propria rosa. Ma al momento l’ex Shakhtar Donetsk resta più una suggestione, che un’ipotesi concreta, precisa il quotidiano di Torino.