TOTOFORMAZIONE, C'È CHI DICE TERRACCIANO E CABRAL

C'è ancora qualche dubbio per Vincenzo Italiano a poche ore dal calcio d'inizio di Fiorentina-Hellas Verona. Il primo è già in porta, dove Dragowski e Terracciano si giocano la maglia da titolare: la maggioranza dei quotidiani indica il polacco come titolare, ma c'è anche chi punta sull'italiano.

Pochi dubbi in difesa, dove Quarta dovrebbe lasciare spazio al duo Milenkovic-Igor, mentre a centrocampo è ancora in ballo qualche ballottaggio. Torreira e Castrovilli vengono indicati da tutti i quotidiani, sull'altro ruolo di mezzala però si dividono tra Maleh e Duncan.

In attacco gli ultimi dubbi: Repubblica mette Cabral al centro dell'attacco, gli altri quotidiani indicano Piatek. Sulle fasce invece dovrebbe esserci spazio per Ikoné e Sottil, viste le non perfette condizioni di Nico Gonzalez. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani.

GAZZETTA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Sottil.

COR. FIO. (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Sottil.

NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Sottil.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Sottil.

REP. FI. (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Sottil.