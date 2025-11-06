Oggi Vanoli incontra il Torino per la risoluzione: ecco quando può chiudere coi viola

vedi letture

Fiorentina-Paolo Vanoli, ci siamo. L'aggiornamento arriva da Tuttomercatoweb.com. Sono ore caldissime per definire il passaggio dell'ex tecnico del Torino a Firenze. Rocco Commisso ha deciso di puntare su di lui, adesso resta solo da mettere la parola fine al suo contratto col Torino.

Come scrive Tmw, nella giornata di oggi lo stesso Vanoli insieme al suo entourage si vedrà coi granata per formalizzare la risoluzione del contratto attualmente in essere col club di Urbano Cairo. E salvo complicazioni, la giornata di domani sarà quella giusta per la firma del nuovo contratto con la Fiorentina che avrà validità per questa stagione più l'opzione legata al raggiungimento di determinati obiettivi per la prossima. La Fiorentina sta cercando di accelerare per permettere al tecnico di essere in panchina già per la delicatissima trasferta contro il Genoa in programma domenica 9 novembre alle ore 15 a Marassi, scontro fra ultima e penultima della Serie A.