Fiorentina in mezzo a una tempesta: Galloppa prova a dare la scossa a Mainz

«Siamo nel mezzo di una tempesta». Così ha parlato Rolando Mandragora, andando dritto al punto. La Gazzetta dello Sport riparte da qui per presentare Mainz-Fiorentina, dalle parole della conferenza stampa della vigilia. Anche quelle del tecnico ad interim, Daniele Galloppa, alla sua prima panchina da professionista: «Voglio cercare di conquistare questi ragazzi in pochi giorni. Non voglio sembrare uno messo lì per caso. Provo emozione, ed è quella che mi fa sentire vivo. Meglio non fermarsi». Sul piano tattico, Galloppa è chiaro: «Dobbiamo migliorare la gestione della palla. Mi dava fastidio quando erano sempre gli altri ad averla. Serve più rapidità nel recupero e dobbiamo essere meno lunghi».

E sulle scelte, scrive la Gazzetta: stasera Galloppa farà delle rotazioni. Kean partirà dalla panchina — va preservato per la battaglia di Genova — mentre Piccoli garantirà profondità e peso offensivo. La vera novità è in porta: «Gioca Tommaso Martinelli», annuncia il tecnico. Il classe 2006, di cui si parla benissimo da tempo, non aveva ancora avuto occasioni, ma Galloppa lo conosce bene: lo ha allenato in Primavera, insieme a Comuzzo, Fortini e Kouadio, tutti in rampa di lancio. A sostenere la Fiorentina ci saranno circa 600 tifosi, un piccolo spicchio viola rispetto ai 30 mila del Mainz, già pronti sugli spalti. Il club tedesco ha annunciato pochi biglietti ancora disponibili: non sarà sold out, ma l’atmosfera si preannuncia intensa.