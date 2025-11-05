Totti, la Youth League e la Conference: il salto triplo di Galloppa alla prima vera esperienza

Il Corriere Fiorentino fa un ritratto di Daniele Galloppa, nuovo allenatore ad interim della Fiorentina. Cresciuto calcisticamente nella Roma di Totti, Montella e Batistuta, Galloppa è stato protagonista soprattutto a Parma, all’interno di una carriera sì condizionata dagli infortuni ma che gli ha comunque consentito di collezionare due presenze con la Nazionale. Ritiratosi nel 2018, Galloppa ha iniziato subito ad allenare, nella fattispecie il Santarcangelo in Serie D, in quella che fino a oggi rappresentava l’unica esperienza accumulata in una prima squadra.

Poi l’esperienza nel settore giovanile, prima con la Vis Pesaro e dal 2020 con la stessa società viola: alla guida dell’Under 17 ha raggiunto una semifinale scudetto mentre con la Primavera ha conquistato una Coppa Italia nel 2023-24 e agguantato la finale scudetto (poi persa con l’Inter) l’anno dopo, guadagnandosi comunque il pass per la Youth League.

Galloppa si è dimostrato tecnico decisamente poco legato ai moduli, come gran parte della nuova generazione di allenatori, adottando sia la difesa a 4 (nel 4-3-3 o 4-2-3-1, utilizzato anche nelle ultime giornate di campionato) sia a 3, con una forte identità e una chiara organizzazione di gioco. In prima squadra Galloppa ha potuto riabbracciare alcuni calciatori già passati sotto la sua gestione come Comuzzo, Fortini, Kouadio e Martinelli.