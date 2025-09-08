Torna il Franchi. Tra curiosità per i lavori e spinta del pubblico: sarà un fattore in più

vedi letture

Napoli, Como, Pisa e Roma. Sono le quattro sfide che affronterà la Fiorentina alla ripresa del campionato e prima della prossima sosta, comprendenti di due big e un derby oltre alla mina vagante Como che inizieranno a misurare la febbre alla squadra di Pioli. Che però, come sottolinea il Corriere Fiorentino, saranno tre su quattro giocate in casa. Cinque sfide (se si considera anche la prima giornata di Conference) in tre settimane, di cui quattro gare da giocare di fronte al proprio pubblico, limitato dalla capienza di un Franchi ancora alle prese con pesanti lavori di ristrutturazione ma pur sempre in grado di diventare valore aggiunto, soprattutto al cospetto delle cosiddette big.

La Fiorentina vuole trarre giovamento dal ritorno sui banchi di scuola, col Franchi che sarà già una tappa fondamentale della propria crescita, ancor di più in un’annata particolare come quella del centenario. Sabato sera, oltre la curiosità di vedere le condizioni di Curva Fiesole e Maratona, in tanti riempiranno lo stadio di Campo di Marte per vedere i campioni d’Italia in carica, il Napoli di Conte, già in testa alla classifica, che testerà lo stato di forma di una Fiorentina ancora a secco di vittorie in campionato.