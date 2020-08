TORINO, Offerta a Biglia. Ma occhi anche su Badelj

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo è alla ricerca di un regista che dia ordine alla squadra. Così - scrive Tuttosport - si sta guardando intorno, soprattutto in Serie A. E ha messo gli occhi su Lucas Biglia, a cui ha proposto un contratto di un anno. Biglia ha aperto al trasferimento chiedendo però un biennale da 1,3 milioni a stagione. La volontà del giocatore è quella di tornare in Argentina, ma ascolterà le proposte da Italia e Spagna. Il Torino però segue anche Milan Badelj, appena tornato alla Lazio dopo il prestito alla Fiorentina, e per il quale Lotito chiede 4 milioni, e Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce cresciuto nella Fiorentina e accostato anche ai viola.