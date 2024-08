TORINO, Occhi su due difensori ex viola. Sogno Igor

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tuttosport segnala come il nuovo Torino targato Vanoli abbia messo gli occhi su due ex difensori della Fiorentina. Il primo è Igor, vero e proprio sogno granata indicato come il perfetto sostituto del partente Rodriguez: il Brighton lo ha pagato 17 milioni più bonus dalla Fiorentina soltanto un anno fa e non ha intenzione di fare una minusvalenza, quindi lo scoglio è grande. L'altro nome decisamente più semplice da raggiungere è quello di Matija Nastasic, da valutare come jolly per il reparto granata.