Torino, la priorità come terzino sinistra si chiama Fortini: il nodo con la Fiorentina

Il Torino cerca un terzino sinistro e il rinforzo perfetto sarebbe Niccolò Fortini della Fiorentina. Il giocatore viola è un under 22 che non occupa spazi nella lista dei calciatori da iscrivere al campionato e questo è un fattore che gioca a suo vantaggio. Secondo quanto si legge su Tuttosport il problema principale è che la società viola crede nelle qualità del ragazzo e per ora si è detta disposta a cederlo solamente in prestito secco.

Il Torino invece vorrebbe avere un'opzione per l'eventuale riscatto. La trattativa proseguirà in questi ultimi giorni di mercato, con il Torino che può contare sul fatto che Fortini sarebbe ben felice di trasferirsi in granata, pur sapendo che non partirebbe titolare ma come alternativa al più esperto Biraghi.